Nissan признал получение Карлосом Гоном незаконных €7,8 млн

Карлос Гон, будучи главой концерна Nissan, незаконно получил от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) выплаты на €7,8 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В соответствии с данными расследования Гон заключил личный трудовой договор с NMBV. При этом, несмотря на корпоративные нормы, в соответствии с которыми любые решения о вознаграждениях топ-менеджерам должны утверждаться советом директоров NMBV, он заключил договор напрямую, без обсуждения с другими членами совета — главой Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Motors Осамой Масуко.
Поиск методов получения незаконных выплат Гон и бывший уполномоченный директор компании Грег Келли, также задержанный правоохранительными органами, начали еще в 2016 году, до фактического создания NMBV.
В декабре 2018 года Гона обвинили в нарушении финансового законодательства. Вначале претензии были предъявлены в связи с сокрытием доходов. Уже после этого Гона обвинили в том, что он переписал на Nissan более $16 млн личных убытков. 11 января токийская прокуратура предъявила уже бывшему главе Nissan новые обвинения в финансовых нарушениях — нанесении компании урона и занижении доходов в период с 2015 по 2017 год. Так, по версии прокуратуры, в марте 2015-го Гон задекларировал только половину заработанной на посту главы корпорации суммы. Фактически он получил $89 млн, однако указал лишь около $44,5 млн.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016