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Nissan признал получение Карлосом Гоном незаконных €7,8 млн

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Nissan признал получение Карлосом Гоном незаконных €7,8 млн

Карлос Гон, будучи главой концерна Nissan, незаконно получил от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) выплаты на €7,8 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В соответствии с данными расследования Гон заключил личный трудовой договор с NMBV. При этом, несмотря на корпоративные нормы, в соответствии с которыми любые решения о вознаграждениях топ-менеджерам должны утверждаться советом директоров NMBV, он заключил договор напрямую, без обсуждения с другими членами совета — главой Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Motors Осамой Масуко.

Поиск методов получения незаконных выплат Гон и бывший уполномоченный директор компании Грег Келли, также задержанный правоохранительными органами, начали еще в 2016 году, до фактического создания NMBV.

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В декабре 2018 года Гона обвинили в нарушении финансового законодательства. Вначале претензии были предъявлены в связи с сокрытием доходов. Уже после этого Гона обвинили в том, что он переписал на Nissan более $16 млн личных убытков. 11 января токийская прокуратура предъявила уже бывшему главе Nissan новые обвинения в финансовых нарушениях — нанесении компании урона и занижении доходов в период с 2015 по 2017 год. Так, по версии прокуратуры, в марте 2015-го Гон задекларировал только половину заработанной на посту главы корпорации суммы. Фактически он получил $89 млн, однако указал лишь около $44,5 млн.

Nissan, Карлос Гон
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маркетолог

Возьмите лестницу!

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