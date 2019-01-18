Епифаний уверяет, что новая украинская церковь не подчиняется Константинополю

Предстоятель Православной Украинской церкви Епифаний подчеркнул, что украинская церковь не подчиняется Константинополю. Об этом он сказал во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах, сообщает Укринформ.

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, Томос, четко показывает, что мы являемся независимыой автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно Томосу мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей. В скором времени, я верю, мы получим признание и от наших сестер — церквей, признающих этот акт Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса украинской церкви», — сказал Епифаний.

Он отметил, что Томос получил от имени всех православных украинцев и автокефалия — это большая ответственность.

«Господь сподобил меня получить Томос из рук Патриарха Варфоломея, но я это сделал от имени всех вас, православных украинцев, которые также молились, болели и ждали это историческое событие, потому что именно мы совместно достигли того, чего хотели наши предки, за что боролись », - сказал Епифаний.

Он поздравил украинцев с праздником Богоявления и поблагодарил президента Украины за усилия в получении Томоса.

Напомним, что ранее стала известная дата интронизации Епифания. Она состоится 3 февраля.