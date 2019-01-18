Российский центробанк скупил в 2018 году рекордный объем золота

Объем закупок золота Банком России в 2018 году оказался рекордным, свидетельствуют данные местного ЦБ, опубликованные в пятницу, 18 января. На начало 2019 года в резервах российского регулятора оказалось 67,9 млн тройских унций — на 8,8 млн унций (или 273 тонны) больше, чем годом ранее. Таких темпов закупок ЦБ РФ достиг впервые: например, в 2017 году он закупил 7,2 млн унций золота, в 2016-м — 6,4 млн, в 2015-м — 6,7 млн.

В процентном отношении резервы золота ЦБ РФ увеличились за прошлый год почти на 15%;

Доля золота в общих международных резервах достигла 18,5% — исторического максимума (по сравнению с 17,7% на начало прошлого года);

В денежном выражении объем золотых резервов составил $86,9 млрд. Для сравнения — резервные активы в иностранной валюте составляют $370,9 млрд, из них ценные бумаги $222,9 млрд, наличная валюта и депозиты — $148 млрд.

Россия находится на пятой строчке в рейтинге держав с самым большим золотым запасом (вслед за США, Германией, Италией и Францией).

У США — 261,5 млн тройских унций;

у Германии — 108 млн унций;

у Италии — 78,8 млн унций;

у Франции — 78,3 млн унций (на конец третьего квартала 2018 года, данные Всемирного совета по золоту);

Китай на шестом месте с показателем в 59,3 млн унций.

Также за год Банк России сократил резервы в долларах на $101 млрд (с $201 млрд до $100 млрд), увеличил резервы в евро примерно на $44 млрд (с $102 млрд до $147 млрд) и резервы в китайских юанях на $44 млрд (с $23 млрд до $67 млрд). Резервы в японских иенах увеличились с нуля до $20,6 млрд.