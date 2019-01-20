Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76

По меньшей мере 76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго. Об этом в субботу сообщила газета El Universal со ссылкой на власти штата.

Ранее сообщалось о 71 погибшем и 76 пострадавших.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу вечером (утро субботы мск) в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи со случившимся. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.