Трамп предложил заранее отвергнутый демократами компромисс по бюджету

Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении из Белого дома представил ряд миграционных предложений, которые он назвал «компромиссом здравого смысла», для того, чтобы положить конец шатдауну.

В частности, один из «компромиссов» касается детей нелегальных мигрантов. Им Трамп обещает три года законодательной защиты, которая позволит им устраиваться на работу, получать социальную страховку и не быть депортированными. «Мечтатели» (Dreamers) — так в США называют детей нелегальных иммигрантов — в настоящее время защищены от депортации в рамках программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA — запущенная предыдущим президентом США Бараком Обамой), которая позволяет им работать, но не получить гражданство. Трамп пытается закрыть эту программу.

Кроме того, президент предложил продлить на три года временный статус мигрантов, у которых он уже истекает.

Трамп, в свою очередь, хочет $5,7 млрд на финансирования стены на границе с Мексикой. Он пояснил, что это будет не бетонная стена длиной в 2 тыс. миль от моря до моря, а стальные барьеры в стратегически важных местах.

Однако демократы высказали свое решение по поводу предложений Трампа еще до того, как они прозвучали. Свое мнение представители демократической партии сделали на основе утечек предстоящей речи президента в СМИ. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси еще до того, как обращение состоялось, назвала предложение Трампа предоставить временную защиту некоторым нелегальным мигрантам в обмен на строительство стены «неприемлемым».

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат планирует рассмотреть предложенный Трампом план по прекращению шатдауна уже на следующей неделе. Однако шансов быть одобренным в палате представителей, где большинство у демократов, у него почти нет.

Шатдаун в США (частичная приостановка работы правительства) продолжается с 22 декабря. Он уже стал рекордным по продолжительности. Причина в том, что до сих пор не решен вопрос финансирования правительства. Основные разногласия — по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Демократы против выделения денег на этот проект, который является одним из главных предвыборных обещаний Трампа.