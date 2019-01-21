Китайцев стало больше еще на 5,3 млн человек

В 2018 году население континентального Китая выросло до 1,395 млрд человек. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР.

По сравнению с 2017 годом население возросло на 5,3 млн человек.

Отмечается, что в 2018 году в стране родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек, указывает статистическое управление. Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет достигла 897,29 млн человек.