В субботу Надежду Савченко выдвинут кандидатом в президенты

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО и подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение государственной власти, намерены выдвинуть кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии 26 января.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» сестра Надежды Савченко, глава партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Вера Савченко, на субботу, 26 января, запланировано проведение съезда этой политической силы в киевской гостинице «Украина».

На съезде должно быть принято соответствующее решение о выдвижении Надежды Савченко в президенты.