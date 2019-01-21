Сенатор от Калифорнии заявила о планах выдвинуться в президенты США

Сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис заявила, что примет участие в борьбе за пост президента США в 2020 году, сообщает Bloomberg.

Харрис заявила, что намерена бороться за правду, справедливость, равенство, свободу и демократию. Политик заявила, что все это важные ценности для американцев, которые оказались под ударом.

Харрис родилась в 1964 году. Ее родители — иммигранты с Ямайки и из Индии. Она окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права. После завершения обучения Харрис стала работать помощником прокурора округа Аламида, потом окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011 году ее назначили генпрокурором Калифорнии. В 2014 году ее переизбрали на новый срок. С января 2017 года Харрис является сенатором от Калифорнии.

Ранее о намерении принять участие в выборах заявили бывший министр жилищного строительства и городского развития США, демократ Хулиан Кастро и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. О планах участвовать в борьбе за пост также заявили действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, а также бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.