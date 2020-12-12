В США предложили создать «Союз штатов», поддерживающих Трампа

Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов предложил сформировать «Союз штатов», которые бы придерживались принципов американской конституции. Его заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте партии.

По его словам, решение Верховного суда, отвергнувшего иск Техаса к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину, создает опасный прецедент, позволяющий некоторым штатам нарушать американскую конституцию и не нести за это никакой ответственности. «Верховный суд, отвергнув иск Техаса, поддержанного 17 штатами и 106 конгрессменами США, постановил, что какой-либо штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать свои собственные законы о выборах», — говорится в документе. «Это решение будет иметь далекоидущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции», — заключил Уэст.

Слова главы республиканцев Техаса уже вызвали неоднозначную реакцию общественности и СМИ. Так, например, корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста трактовал это заявление Уэста как то, что он фактически «пускает в ход идею выхода из состава» Соединенных Штатов. Пользователи же соцсетей активно обсуждают заявление республиканца, сравнивая эту идею с выходом из состава США южных штатов в период Гражданской войны (1861-1865 годы).

Ранее на этой неделе член законодательного собрания Техаса республиканец Кайл Бидерманн уже озвучивал идею проведения референдума о выходе штата из состава США. «Федеральное правительство вышло из-под контроля и не отражает ценности техасцев. По этой причине я обещаю в эту сессию законодательного собрания внести законопроект, который позволит провести референдум, дающий техасцам право голоса по вопросу о том, чтобы штат Техас вновь восстановил свой статус в качестве независимого государства», — написал он на своей странице в Facebook. Техас с 1836 по 1845 годы, после отделения от Мексики и до вхождения в состав США, существовал в форме независимой Республики Техас.

Ранее Верховный суд США отклонил поддержанный действующим президентом США Дональдом Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к четырем колеблющимся штатам, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом. В постановлении подчеркивалось, что «Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы».