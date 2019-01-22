Беларусь может присоединиться к ВТО в середине 2020 года

Всемирная торговая организация (ВТО) считает, что Беларусь в середине 2020 года может завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию. Такое мнение высказал во вторник журналистам советник управления торговли и инвестиций Секретариата ВТО Хуан Марчетти на семинаре для представителей белорусских госорганов по вопросам вступления в международную структуру.

«В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса . На сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров, — сказал чиновник, слова которого приводит агентство БелТА. — Середина 2020 года — это однозначно возможно, потому что у Беларуси остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры».

Со своей стороны заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич сообщил, что Минск планирует начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по вопросу вступления страны в ВТО сразу после окончания «шатдауна» в США. «Как только правительство США выйдет на работу, мы вступим в переговорный процесс по нашему вступлению в ВТО», — отметил он. По его словам, Беларусь намерена приступить к очередным переговорам с оставшимися странами в феврале, и рассчитывает «обеспечить вступление республики в ВТО в середине 2020 года».

Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом страны Александром Лукашенко на совещании в 2016 году. В настоящее время Беларусь завершила двусторонние переговоры в рамках присоединения к ВТО с 20 странами, остались около 5 государств.