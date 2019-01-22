В Европе появится первая в мире страна с полностью бесплатным общественным транспортом

В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь общественный транспорт — железные дороги, автобусы и трамваи — станет бесплатным. Об этом в понедельник сообщил министр по общественным работам страны Франсуа Бауш, передает «Немецкая волна».
Как отметил министр, эта мера — «изюминка в масштабной стратегии в сфере транспорта».
Власти Люксембурга надеются, что бесплатный проезд в общественном транспорте позволит разгрузить автомобильные дороги. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.
Уже сейчас в Люксембурге государство субсидирует стоимость проезда в общественном транспорте почти на 90% — на сумму в 491 млн евро в год. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 40 млн евро в год.
В правительстве герцогства отметили, что его инициатива продиктована также экологическими и социальными соображениями.
После реализации объявленной меры Люксембург, население которого составляет 600 тысяч человек, станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
Правда, на железной дороге бесплатным станет только проезд в вагонах второго класса, кто хочет ехать первым классом, будет по-прежнему платить полную стоимость билета.
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