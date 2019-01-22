В 2018 году Крым поставил рекорд по количеству туристов

Аннексированный Россией Крым в курортном сезоне 2018 года посетили 6,8 млн туристов, что является рекордным показателем за все постсоветские годы, заявил «глава» республики Сергей Аксенов.

«Уровень прошлого года превышен на 28%», — отметил Аксенов на своей странице в Instagram.

«Подведены итоги курортного сезона 2018 г. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6,8 млн туристов — рекордное количество за все постсоветские годы... Новогодние праздники в нашей республике отметили более 190 тыс. отдыхающих. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% — авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной..., — написал чиновник.

Он также ожидает, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет.