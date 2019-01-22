С Томосом у Порошенко что-то пошло не так, - эксперт

«Я надеюсь все помнят, как красиво вчера Патриарх проигнорировал Петра Порошенко? Просто не принял и все. Молча. Но уже на следующий день , «22 января 2019 верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии», пишет на своей странице в Фейсбук блогер Михаил Чаплыга.

Эксперт предполагает, что у Порошенко с томасом что-то пошло «не по плану».

«По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор совершил паломничество в Святой Град Иерусалим. В рамках паломнической поездки состоялась встреча с Блаженнейшим Феофилом III, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины.

Вчера Президент Украины Петр Порошенко не смог встретиться с Иерусалимским Патриархом, который, по информации СМИ, „попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве“. Еще вопросы „каноничности“ и грязных рук политиков в церковной сфере есть? ВЫВОД: не стоит с грязными руками политики соваться в дела церковные. Особенно в предвыборных целях».