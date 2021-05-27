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Дефицит топлива, аграрии в кредитах, землю забрать за долги – Чаплыга рассказал, какую роль играет блокада трубы «Прикарпатзахидтранс»

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Дефицит топлива, аграрии в кредитах, землю забрать за долги – Чаплыга рассказал, какую роль играет блокада трубы «Прикарпатзахидтранс»

За блокадой трубопровода «Прикарпатзахидтранс» стоят интересы иностранных земельных магнатов, которые хотят искусственно создать дефицит топлива и обанкротить аграриев, а потом забрать землю за долги. Так политический активист Михаил Чаплыга прокомментировал подписание Президентом Владимиром Зеленским закона № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».

«Не все то золото, что блестит! Вы что, реально слушаете, что там за лапшу вешает Зе... ленский?! Смотрите сюда, Анархист расскажет, какие схемы Фиала, соросята и компрадоры стоят за нашей спиной!» — написал Чаплыга в Facebook.

По словам Чаплыги, власть во главе с Зеленским действует в интересах иностранных граждан, которые владеют большими площадями украинских земель.

«Что сейчас тема № 1?! Тема № 1 — это земля. Вот почему закон, который Зеленский подписал на очередном своем форуме по болтологии, — это бомба! Бомба! Потому что государственные земли передали местным князькам!

„Щирі українці“ Джордж Рор и Майкл Табасинник аплодируют стоя! Кто не знал, это самые крупные земельные магнаты. Здравствуй, незалежність! А Фиала сделал миллиарды на нищете папуасов и скупил банки в преддверии распродажи земли Зе и его прислугой!» — сообщил активист.

Вот почему, пояснил Чаплыга, власть именно накануне посевной остановила трубопровод «Прикарпатзахидтранс», чтобы взвинтить цены на топливо и обанкротить мелких и средних аграриев.

«А как вам такой вариант — когда и землю заберут, и еще селяне будут должны? Следим за руками, Анархист все расскажет, как есть! Как изъять землю у папуасов? Забирать лучше всего пакетом! А у кого много средних пакетов по всей стране? Правильно, фермеры и аграрные хозяйства!

Как сделать, чтобы мелкие собственники отдали землю? Обанкротить! Что делают „зеленые“ по наводке своих хозяев? Правильно, перед посевной обрубают поставки дизеля! Поняли теперь, зачем остановили трубопровод „Прикарпатзахидтранс“?! Перед посевной остановили!» — подчеркнул активист.

«Просто напомню цифры — когда труба стояла в 2014–2016, то только премия к цене стоила 60-80, когда запустилась в 2016, то эта цифра упала до 20 „зеленых“ за тонну», — уточнил он.

Как отметил Чаплыга, идея заключается в том, чтобы загнать украинских аграриев в долги и заставить за бесценок отдать свои земельные наделы.

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«Дальше схема такая: на рынке дефицит — аграрии, чтобы купить дизель, залазят в долги и за бесценок продают будущий урожай. Приходит осень — и аграрии кругом всем должны? Денег нету?! Отдавайте свои земли!

Отдавайте земли БЕСПЛАТНО и еще должны! Вот зачем все эти танцы вокруг трубопроводов. И это не последняя такая схема, потому что «дан приказ ему» — обанкротить и скупить. «Безвозмездно, то есть, даром!» — заключил политический активист Михаил Чаплыга.

Михаил Чаплыга, рынок земли, Прикарпатзахидтранс
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