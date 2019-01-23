В 17 странах Европы отмечено широкое распространение гриппа

В 17 европейских странах зарегистрировано широкое распространение гриппа. Срнласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа А субтипов A(H1N1)09 и A(H3N2).

Сообщается, что в 11 странах Европы зафиксированы региональные вспышки, а в пяти странах — локальные вспышки. Еще в 10 странах зарегистрированы спорадические случаи заболеваний гриппом.

Отметим, что в Киеве за третью неделю 2019 года зарегистрировали 14 653 больных гриппом и ОРВИ. Однако эпидемиологический порог не превышен.