ФСБ России отчиталась об аресте крупной партии конфет Roshen

Ввоз партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen пресечен в Оренбургской области России. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по области.
«Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров — кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen», — говорится в распространенном сообщении.
По данным пресс-службы, товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в июле 2013 года запретил импорт в Россию продукции Roshen якобы из-за претензий к качеству, однако поставки на российский рынок с производственной площадки группы, расположенной в Липецке, продолжились.
Кондитерская корпорация Roshen — один из крупных мировых производителей кондитерский изделий. Он принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
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