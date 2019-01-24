ФСБ России отчиталась об аресте крупной партии конфет Roshen

Ввоз партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen пресечен в Оренбургской области России. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по области.

«Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров — кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen», — говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в июле 2013 года запретил импорт в Россию продукции Roshen якобы из-за претензий к качеству, однако поставки на российский рынок с производственной площадки группы, расположенной в Липецке, продолжились.

Кондитерская корпорация Roshen — один из крупных мировых производителей кондитерский изделий. Он принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.