Украина станет членом Центра энергетической безопасности НАТО

Уже в этом году Украина должна стать полноценным членом Центра НАТО по вопросам энергетической безопасности, расположенного в Литве.
Об этом в рамках Форума «Украина-Европа», который проходит в польском Жешуве, корреспонденту ЕвроПравды рассказал директор Центра Ромуальдас Петкевичюс.
«Уже вскоре мы завершим все процедуры и, вероятно, с лета украинский флаг будет развеваться перед центром как флаг полноправного члена», — рассказал он.
Членство стран-нечленов НАТО в Центре не запрещено — его полноправными членами уже являются Финляндия и Грузия.
Вместе с тем это должно стать прецедентом присоединения Украины к структурам НАТО.
«Все энергетические риски НАТО будут анализироваться вместе с рисками для Украины — и эти выводы будут использоваться для формирования единой политики Альянса. Кроме того, такой прецедент символически важен для Украины — это первое звено, которое нас объединяет, и это должно стать дополнительным аргументом для понимания необходимости принятия Украины в НАТО», — добавил Петкевичюс.
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