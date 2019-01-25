Украина станет членом Центра энергетической безопасности НАТО

Уже в этом году Украина должна стать полноценным членом Центра НАТО по вопросам энергетической безопасности, расположенного в Литве.

Об этом в рамках Форума «Украина-Европа», который проходит в польском Жешуве, корреспонденту ЕвроПравды рассказал директор Центра Ромуальдас Петкевичюс.

«Уже вскоре мы завершим все процедуры и, вероятно, с лета украинский флаг будет развеваться перед центром как флаг полноправного члена», — рассказал он.

Членство стран-нечленов НАТО в Центре не запрещено — его полноправными членами уже являются Финляндия и Грузия.

Вместе с тем это должно стать прецедентом присоединения Украины к структурам НАТО.

«Все энергетические риски НАТО будут анализироваться вместе с рисками для Украины — и эти выводы будут использоваться для формирования единой политики Альянса. Кроме того, такой прецедент символически важен для Украины — это первое звено, которое нас объединяет, и это должно стать дополнительным аргументом для понимания необходимости принятия Украины в НАТО», — добавил Петкевичюс.