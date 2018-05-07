На заседании комиссии Украина-НАТО обсудили энергетическую безопасность

В новом здании штаб-квартиры НАТО сегодня, 7 мая, состоялось заседание комиссии Украина — НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом сообщает миссия Украины при НАТО в Facebook.
«К вопросам энергетической безопасности приковано повышенное внимание государств Альянса и потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности на евроатлантическом пространстве», — говорится в сообщении.
В ходе встречи государства-члены НАТО были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона.
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