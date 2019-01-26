Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Съезд прошел в конференц-зале отеля «Украина». Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за кандидатуру Надежды Савченко по предложение ее сестры Веры Савченко.

Напомним, что в марте 2018 года суд решил взять Савченко под стражу на два месяца без возможности внесения залога по подозрению в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. С тех пор срок ареста неоднократно продлевался.