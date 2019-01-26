Нефьодов анонсировал внесение изменений в закон об аренде госимущества

Законопроект об изменениях в закон «Об аренде государственного имущества» может быть внесен в Верховную Раду через несколько месяцев, прогнозирует первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

«Ситуация с государственным имуществом, сдаваемым в аренду, еще хуже, чем вы думаете. В действительности до сих пор никто не знает, сколько у государства вообще находится в собственности такой недвижимости. Не только имущества, принадлежащего центральному аппарату, но и имущества коммунальной собственности или государственных предприятий», — рассказал М.Нефьодов в интервью изданию «Зеркало недели», опубликованном в субботу.

По его словам, из-за сверхсложной процедуры аренды, которая предусмотрена действующим законом Украины «Об аренде государственного имущества», объекты госимущества нередко арендуются по номинальной стоимости. А чтобы упросить процедуру, нужно вносить изменения в закон.

«Нужно менять закон „Об аренде государственного имущества“. Сейчас мы его пишем вместе с ФГИУ, который должен от себя этот закон подавать в правительство, а правительство — в парламент. Пишем трудно», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Нефьодова, качественный проект закона может быть подготовлен через несколько месяцев.

Первый замглавы МЭРТ выступает за то, чтобы все процессы передачи имущества в аренду направить через электронную систему ProZorro.Продажи. Так, каждый балансодержатель будет вносить свое имущество в реестр ProZorro.Продажи, по аналогии с уже существующим реестром объектов малой приватизации, и «после того, как текущие договоры аренды закончатся, автоматически будут объявляться новые аукционы» на заключение новых договоров.

«Все вроде бы просто. Но не просто. Потому что ФГИУ, конечно же, хочет, чтобы информация вносилась не напрямую, а через него. То есть, если у Министерства экономразвития и торговли есть какие-то объекты, которые можно сдавать в аренду, оно, по нашему предложению, должно просто внести эти объекты в реестр, а по мнению ФГИУ, МЭРТ должно подать объекты Фонду, а уже он будет вносить их в реестр», — пояснил Нефьодов расхождения в положениях будущего документа.

Также, по его словам, продолжаются дискуссии о том, как выписать в законопроекте норму относительно продления ранее заключенных договоров аренды.

«Мы соглашаемся, что если кто-то уже в помещении сидит, он имеет приоритетное право на продление аренды. Но мы за то, чтобы это продление также происходило на конкурентных основах... Пусть он (договор — Ред.) продлевается и дальше, но цена пусть уже будет рыночной, и конкурс все равно нужен. Мы даже готовы пойти на компромисс и согласиться на то, чтобы первое продление было внеконкурсным (например, если речь идет о краткосрочной аренде, то пусть уж арендатор „отобьет“ средства, вложенные в ремонт помещения). Пока что к общему мнению по этим деталям мы не пришли. Но надеюсь, что в ближайшее время мы придем к согласию, и решение наше будет, прежде всего, отстаивать интересы государства», — выразил надежду замминистра.

«Мы уже прошли второй или третий круг согласований. Пока не последний. Потому что та версия, которая вот сейчас вернулась в Кабмин, все еще далека от идеала, и документ в который раз будет направлен на доработку. Но я очень надеюсь, что через несколько месяцев проект закона уже попадет в парламент. А дальше мы будем отстаивать его в Раде, потому что легким его принятие не будет», — сказал Нефьодов.

Отметим, что в декабре 2018 года и.о.главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что его ведомство разработало законопроект о новых правилах аренды государственного имущества. «Фонд разработал новый закон. Вся аренда будет проходить через электронные аукционы, процесс передачи будет сокращен, вводится гарантийный взнос, который не возвращается победителю, чтобы уберечься от срыва аукционов недобросовестными участниками», — писал Трубаров на своей странице в соцсети Фейсбук.