Россияне собираются запустить из Москвы в Крым двухэтажный поезд

Один из поездов, который будет курсировать между аннексированным Крымом и Москвой может быть составлен из двухэтажных вагонов, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).
Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.
«Планируется курсирование двухэтажного пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь», — сообщили в пресс-службе КЖД.
В составе из 14 двухэтажных купейных вагонов возможно размещение до 882 пассажиров, сообщили там.
Предварительно, после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, полуостров будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом, отметили в российской компании. Планируется движение по маршрутам Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь.
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