РФ отрицает, что посылала наемников в Венесуэлу для охраны Мадуро

Россиян не отправляли в Венесуэлу для охраны президента страны Николаса Мадуро. Об этом в в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да нет, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Когда ведущий напомнил, что в СМИ расходится информация о 400 бойцах из России, направленных на защиту Мадуро, Песков сказал: «У страха глаза велики».

Ранее со ссылкой на Reuters мировые СМИ опубликовали новость о том, что Мадуро охраняют бойцы российских ЧВК.