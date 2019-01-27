РФ отрицает, что посылала наемников в Венесуэлу для охраны Мадуро

Россиян не отправляли в Венесуэлу для охраны президента страны Николаса Мадуро. Об этом в в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да нет, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Когда ведущий напомнил, что в СМИ расходится информация о 400 бойцах из России, направленных на защиту Мадуро, Песков сказал: «У страха глаза велики».
Ранее со ссылкой на Reuters мировые СМИ опубликовали новость о том, что Мадуро охраняют бойцы российских ЧВК.
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UA . ДОБРА НЕ ЖДИ НЕ ЖДИ СПОДІВАНОЇ ВОЛІ ВІД МОГИЛЬЩИКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА ЯДЕРНИХ НАЦИСТІВ ОЛІГАРХІВ ХОЛУЇВ ПУТІНА ЛЖЕГАРАНТІВ ОБАМ ТРАМПІВ ПОРОШЕНКІВ ТИМОШЕНКІВ ЗЕЛЕНСЬКИХ І ЗАКРИТИЙ ТІЛЬКИ В ЇХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КРИК РЯТУНКУ ВІД НИХ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА НЕ ДАЮТЬ ДОНЕСТИ НАРОДАМ СВІТУ
ЄДИНЕ СПАСІННЯ НЕПІДЛЕГЛІСТЮ ВЛАДИ ЛЮДСТВА ЯДЕРНИМ ЗАХИСТОМ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНЦЯМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ПАТРІОТАМИ ПЕРЕМОГА З ДОПОМОГОЮ ЛЮДСТВА НАД ЯДЕРНИМИ НАЦИСТАМИ АБО СМЕРТЬ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........