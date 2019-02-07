Пентагон ищет российских военных в Венесуэле

Соединенные Штаты в курсе сообщений о том, что «российские силы безопасности» якобы были переброшены в Венесуэлу, в настоящее время американские власти пытаются найти подтверждение этой информации. Об этом сообщил в четверг глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Я не в курсе деталей на этот счет, но мы внимательно следим за ситуацией. Мы видели публикации СМИ о том, что российские силы безопасности переброшены в Венесуэлу, и мы ищем доказательства и изучаем, чем это может обернуться», — сказал он. 25 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждало, что в Венесуэлу якобы прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» для усиления безопасности президента страны Николаса Мадуро.

Напомним, что в Венесуэле сейчас де-факто два президента. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Значительное число европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.