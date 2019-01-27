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Норвегия бьет рекорды продажам экологичных автомобилей

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Норвегия бьет рекорды продажам экологичных автомобилей

Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорда по доле экологичных автомобилей — как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Службы информации о дорожном движении Норвегии, пишет «Интерфакс-Украина».

По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля равнялась 20,9%.

С учетом гибридных моделей в норвежском автопарке появилось 49,1% таких автомобилей, на 10,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.

В целом, продажи новых автомобилей в Норвегии сократились в прошлом году на 6,8% с рекордного уровня, до 147,929 тысяч единиц. Вместе с тем 2018 год стал шестым по численности проданных автомобилей в истории страны.

При этом объемы реализации экологичных машин подскочили на 40% по сравнению с 2017 годом. Между тем доля автомобилей с дизельным двигателем в продажах снизилась с 23,1% в 2017 году до 17,7% в 2018 году.

В общей сложности из 2 млн машин на дорогах Норвегии 10% приходится на экологичные автомобили.

Электромобили в Норвегии не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля, поэтому обходятся дешевле, чем аналогичная новая машина на бензине или дизельном топливе. Кроме того, во многих населенных пунктах экологичным автомобилям предлагается бесплатная парковка, а кое-где также бесплатная подзарядка и право пользование полосами для общественного транспорта.

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Правительство Норвегии хочет постепенно снизить льготы и привилегии для владельцев автомобилей на новых источниках энергии. Однако они сохранятся как минимум до следующих выборов в 2021 году.

Норвегия, электромобили
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