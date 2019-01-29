СБУ закрыла дело против Холодницкого

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Украинской правды».
Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год — 29 декабря 2018 года.
Причиной этому, по данным ГПУ, стало «отсутствие события уголовного преступления» и «отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».
Напомним, весной 2018 года стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена «прослушка». «Жучки» якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.
Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого. Речь шла о 5 эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из «Народного фронта» Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и громкое дело мэра Одессы Геннадия Труханова.
30 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.
26 июля 2018 года комиссия решила объявить Холодницкому выговор. В действиях главы САП установили «не обеспечение соблюдения требований к профессиональной этике и поведения прокурора» и «состав дисциплинарного проступка».
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