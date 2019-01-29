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За пять лет Еврокомиссия предоставила Украине €300 млн гуманитарной помощи

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За пять лет Еврокомиссия предоставила Украине €300 млн гуманитарной помощи

Европейская комиссия предоставила Украине €280 млн гуманитарной помощи за последние пять лет, заявил руководитель группы поддержки Украины в ЕК Питер Вагнер.

«За пять лет мы предоставили почти €300 млн гуманитарной помощи, если быть точным, €280 млн», — сказал он на пресс-конференции миссии ЕК, которая сейчас посещает районы Украины, прилегающие к Азовскому морю.

Вагнер также отметил, что ЕК планирует и дальше предоставлять помощь Украине, но хочет отойти от гуманитарного контекста. «Мы бы хотели переориентироваться на развитие, чтобы дать людям больше возможностей для экономического развития», — отметил он. Миссия Еврокомисии, по его словам, проанализирует различные политические факторы, которые мешают развитию экономики и бизнеса в регионах, прилегающих к Азовскому морю.

Экспертная миссия ЕК пробудет в Украине до 31 января. Ее главной целью является оценка экономической, социальной и политической ситуации в районе Азовского моря для подготовки помощи этому региону, пострадавшему от ограничений судоходства в результате враждебных действий РФ.

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В рамках визита миссии запланированы встречи дипломатов в Киеве, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах. В состав мониторинговой группы входят исполнительный директор Европейской службы внешнего действия генеральный директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг и руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер.

Итогом визита должна стать выработка рекомендаций по усилению международной поддержки Приазовья, в том числе в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.

Еврокомиссия, Азовское море
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Вторник, 29 января 2019
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