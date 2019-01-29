За пять лет Еврокомиссия предоставила Украине €300 млн гуманитарной помощи

Европейская комиссия предоставила Украине €280 млн гуманитарной помощи за последние пять лет, заявил руководитель группы поддержки Украины в ЕК Питер Вагнер.
«За пять лет мы предоставили почти €300 млн гуманитарной помощи, если быть точным, €280 млн», — сказал он на пресс-конференции миссии ЕК, которая сейчас посещает районы Украины, прилегающие к Азовскому морю.
Вагнер также отметил, что ЕК планирует и дальше предоставлять помощь Украине, но хочет отойти от гуманитарного контекста. «Мы бы хотели переориентироваться на развитие, чтобы дать людям больше возможностей для экономического развития», — отметил он. Миссия Еврокомисии, по его словам, проанализирует различные политические факторы, которые мешают развитию экономики и бизнеса в регионах, прилегающих к Азовскому морю.
Экспертная миссия ЕК пробудет в Украине до 31 января. Ее главной целью является оценка экономической, социальной и политической ситуации в районе Азовского моря для подготовки помощи этому региону, пострадавшему от ограничений судоходства в результате враждебных действий РФ.
В рамках визита миссии запланированы встречи дипломатов в Киеве, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах. В состав мониторинговой группы входят исполнительный директор Европейской службы внешнего действия генеральный директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг и руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер.
Итогом визита должна стать выработка рекомендаций по усилению международной поддержки Приазовья, в том числе в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016