Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2503 пункта, тем самым обновив исторический максимум. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 0,22% и достиг уровня 2503,87 пункта.

Индекс РТС увеличился по состоянию на 09:56 по Киеву на 0,16% и составил 1193,25 пункта.