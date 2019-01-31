СМИ сообщили о заговоре Тимошенко и «Народного фронта»: Яценюк - премьер, Аваков - министр

Юлия Тимошенко в случае победы на выборах Президента Украины пообещала Арсению Яценюку должность премьер-министра. Об этом сообщает Golos.ua со ссылкой источник, близкий к «Народному фронту».

Собеседник издания рассказал, что Тимошенко, Яценюк и глава МВД Арсен Аваков провели ряд встреч, в результате которых достигли принципиальных договоренностей. Первое, что лидер «Батькивщины» пообещала представителям «Народного фронта» в случае ее победы на выборах Президента — это должность премьер-министра, которую займет Арсений Яценюк.

«Борды и агитационные палатки „Народного фронта“ не просто так появились по всей стране. Яценюку начали „натягивать“ его рейтинг именно под то, что в случае победы Тимошенко он может претендовать на должность главы правительства. Такое обещание Аваков выторговал у Юли за то, что обещает всеобъемлющую поддержку правоохранителей. Они под гарантию главы МВД согласились не видать никаких нарушений со стороны тимошенковцев, активно принимая „на карандаш“ маленькие промахи команды Президента», — добавил источник.

Вторая договоренность касается сохранения за Арсеном Аваковым должности министра внутренних дел.

Такие договоренности стали возможными благодаря тому, что Аваков гарантировал Тимошенко поддержку «Народного фронта» на президентских выборах.

«Для поддержки Тимошенко на выборах был создан Департамент оперативной поддержки Национальной полиции. Руководителем департамента по рекомендации Тимошенко был назначен Олег Козловский. Ранее Козловский занимал должность начальника Управления Службы безопасности в Луганской области, а 28 января Аваков назначил его заместителем председателя Национальной полиции. Поэтому глава МВД дал поручение начальникам всех подразделений министерства отчитываться по вопросам выборов непосредственно Козловскому», — сообщил собеседник издания.

Также журналистам стало известно, что уже было проведено несколько селекторных совещаний, на которых открытым текстом было объявлено о «закрытие глаз» на любые нарушения на выборах со стороны «Батькивщины» и фиксацию таких фактов из стороны «БПП-Солидарность».

В то же время в кругу подчиненных Козловского прошла информация о том, что в случае победы Тимошенко он получит должность главы Службы безопасности Украины.

Отметим, что на 2 февраля назначен съезд партии «Народный фронт», на котором предполагается принятие решения об участии в предстоящих выборах, в том числе и в парламентских. Ожидается, что именно на этом съезде лидеры Нарфронту Арсен Аваков и Арсений Яценюк заявят о поддержке кандидатуры Юлии Тимошенко на выборах Президента Украины и о совместном походе «Народного фронта» и «Батькивщины» на парламентских выборах осенью 2019 года.