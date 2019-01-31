Православную церковь Украины официально зарегистрировали

Киевская митрополия Православная церковь Украины официально зарегистрирована как религиозная организация и юридическое лицо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
По данным реестра, новая церковь 30 января 2019 года была зарегистрирована как религиозная организация «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)». Юридический адрес зарегистрированной ПЦУ — Киев, ул. Трехсвятительская, 6.
Отметим, сегодня вступил в силу закон о переходе религиозных общин. Закон предусматривает, что решение о переходе общины, а также об изменениях в ее уставе принимается на общем собрании. При этом решение должны поддержать не менее двух третей состава прихода.
Также сегодня предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что надеется в будущем посетить Украину. Он также призвал верующих в Украине «не поддаваться соблазнам», очевидно имея в виду переход общин в автокефальную церковь.
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