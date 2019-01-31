Все больше россиян считают, что их страна развивается в неправильном направлении

Число россиян, которые считают, что развитие их страна движется по неверному пути, достигло максимума с 2007 года. Число тех, кто не согласен с проводимой Кремлем политикой, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, и составило 45 против 42%. Еще 13% россиян затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
Социологический опрос был проведен 25–31 января.
При этом число сомневающихся в том, верную ли политику ведет руководство их страны, увеличилось в РФ по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза — 45 против 28% в 2018 году.
Предыдущего максимума число несогласных с путем развития России достигало в 2006 году. Тогда о том, что страна движется по неверному пути, заявили 48% респондентов, 34% назвали выбранный путь правильным, еще 18% — затруднились ответить.
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