Филарет не пришел на церемонию интронизации Епифания

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

«К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находится вне стен больницы, он сейчас находится под постоянным присмотром врачей, но прислал свое письменное приветствие,» — сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) во время трансляции церемонии интронизации в эфире телеканала «Прямой».

Как сообщалось, в соборе Святой Софии в воскресенье в Киеве проходит церемония интронизации митрополита Епифания.