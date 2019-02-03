Епифаний заговорил о получении статуса патриархата

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к церковному единству и высказал надежду, что в будущем ПЦУ получит статус патриархии.
«Мы верим, что в надлежащее время, в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви статуса патриархата», — сказал митрополит Епифаний после своей интронизации в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он выразил надежду, что все православные Украины, которые сейчас по разным причинам не принадлежат к поместной автокефальной православной церкви, войдут в нее. «Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас», — отметил митрополит Епифаний.
Он подчеркнул, что ПЦУ открыта для сотрудничества и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями.
Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. Митрополиту Епифанию в воскресенье исполнилось 40 лет.
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