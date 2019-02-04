Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

«Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии и чине интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом событии.

«Хочу передать мои самые теплые поздравления и слова благодарности Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Православная церковь Украины прошла значительный путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.

Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой православной церкви со стороны Вселенского Патриарха Варфоломея.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он выразил надежду, что глава Украинского государства будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ.

Напомним, что церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоялась 3 февраля в Софийском соборе в Киеве.