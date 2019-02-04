В WhatsApp для iOS появилась возможность авторизации по Face ID и Touch ID

В мессенджере WhatsApp для iOS появилась возможность биометрической идентификации, сообщает портал 9to5Mac. Пользователи могут «заблокировать» приложение с помощью Face ID или Touch ID.
Функция стала доступна с обновлением WhatsApp 2.19.20, отключить ее можно в настройках конфиденциальности.
«Пользователи смогут просматривать уведомления WhatsApp (если они включены), а также использовать функцию быстрого ответа, однако доступ к приложению получат только после стандартного процесса аутентификации iOS», — отмечает портал.
Функция направлена на обеспечение дополнительной защиты личных переписок в WhatsApp.
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