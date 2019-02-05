Ученые высказали свое мнение по поводу электронных сигарет

Ученые пришли к выводу, что вейпинг, который более близко имитирует курение, чем другие никотинозамещающие продукты, является полезным инструментом для некоторых курильщиков, которые хотят бросить курить. В редакционной статье Washington Post призвали дать возможность курильщикам перейти на электронные сигареты.
Издание цитирует исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии. В исследовании приняли участие 886 британских курильщиков, которые ранее обратились за помощью специалистов. Кроме консультирования половина курильщиков получала традиционные никотинозамещающие продукты, такие как жевательная резинка или никотиновый пластырь. А другая половина — электронные сигареты. Через год исследователи проверили уровень содержания моноксида углерода в дыхании участников исследования. (Это — один из ключевых параметров здоровья человека).
Почти 20% тех, кому предоставили электронные сигареты, по-прежнему воздерживались от курения. Это примерно вдвое больше, чем в группе, которая использовала никотиновую жевательную резинку или никотиновый пластырь. Ученые пришли к выводу, что вейпинг, который более близко имитирует курение, чем другие никотинозамещающие продукты, является полезным инструментом для некоторых курильщиков, которые хотят бросить курить.
В то же время, ученые подчеркивают: хотя электронные сигареты и намного безопаснее традиционных, но долгосрочный эффект от их использования до сих пор неизвестен. Также исследователи обнаружили высокий уровень привыкаемости к электронным сигаретам (значительная часть бывших курильщиков — участников эксперимента продолжала использовать электронные сигареты).
Издание предостерегает, что электронные сигареты создают риски для некурящих подростков. Так, в декабре 2018 г. ученые Университета Мичигана обнаружили, что уровень вейпинга среди старшеклассников за 2017-2018 гг. вырос почти вдвое. Каждый пятый старшеклассник сознался в том, что использовал электронные сигареты за предыдущий месяц.
Washington Post делает вывод, что регулирующие органы должны продолжать борьбу с продажей электронных сигарет несовершеннолетним, ограничивать рекламу и содержание ароматизаторов, которые могут привлекать несовершеннолетних. Но при этом органы здравоохранения должны поддерживать передачу электронных сигарет в руки тех, кто действительно в них нуждается — и в первую очередь, они должны быть доступны для нынешних курильщиков, которые не могут бросить курить с помощью других средств.
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