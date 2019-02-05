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Соцполитика государства должна поддерживать легально работающий бизнес

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Соцполитика государства должна поддерживать легально работающий бизнес

Социальная политика государства должна таким образом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований им Н.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова, выступая на презентации Меморандума работодателей Украины.

«Сегодня вся социальная политика государства направлена на то, чтобы максимально справедливо распределить бюджетные деньги. Да, это важно, но этого недостаточно. Социальная политика государства должна таким образом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине», — отметила она.

Ученый-демограф высказалась за необходимость добиться в Украине того, чтобы направление миграции сменилось на противоположное. «Если сегодня по трудовой миграции мы видим отток рабочей силы, то мы должны создать такие условия, чтобы к нам люди хотели ехать», — отметила она.

Э.Либанова привела пример Польши, власти которой, после того как страна попала в зону депопуляции, начали работать над тем, чтобы уехавшие ранее из страны чувствовали себя поляками и хотели вернуться и одновременно начали работать над тем, чтобы в Польшу стремились ехать люди. «Полякам повезло — рядом есть пока еще 40-миллионная Украина с очень похожим языком и поведением населения. То есть полякам абсорбировать украинскую рабочую силу очень просто. У нас сегодня такие рычаги очень ограничены, но они тоже существуют. И работать над этим нужно», — подчеркнула она.

Директор Института демографии выразила уверенность, что для этого в Украине необходимо создавать высокопродуктивные рабочие места и повышать уровень зарплат. «И тут мы должны требовать от государства установления контроля на ценами на те товары и услуги, которые выталкивают людей. Понятно, что цена на газ должна быть экономически обоснованной, но она не может быть такой, чтобы заработная плата, которую в состоянии платить легально работающий бизнес, не покрывала ее. Мы не можем выталкивать людей на субсидии», — отмечает Либанова.

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По ее мнению, в Украине созрела необходимость смены налоговой политики. «Предприниматель должен перестать быть налоговым агентом — это абсолютно правильно. И так происходит в любой цивилизованной стране — человек сам платит налоги, он понимает, сколько он заплатил, и он понимает, что он за это может требовать. Кроме того, мы должны перестать облагать налогом доходы индивида и начать облагать налогом доходы семьи. Тогда не будет такой ситуации, которая существует сейчас, когда мы забираем у людей доходы в виде налогов, а потом мы им назначем помощь или субсидию», — подчеркнула Элла Либанова.

Также директор Института демографии подчеркнула необходимость перестройки украинской системы образования. «Через 10 лет в Украине столько юристов, программистов, бухгалтеров средней квалификации не будет нужно», — уверена она и добавила, что бизнес должен влиять на систему образования в стране.

бизнес, заробитчане, Элла Либанова, социальная политика
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Вторник, 5 февраля 2019
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