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На аэропорт Винницы потратят более 2 млрд

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Государственное агентство инфраструктурных проектов совместно с Министерством инфраструктуры представило план реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Винница» на 2019-2020 годы, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил глава Госагентства Николай Божко на пресс-конференции в Киеве во вторник, всего на реконструкцию планируется потратить 2,2 млрд грн, из которых в 2019 году — 1,013 млрд на первую очередь проекта.

По его словам, проект модернизации аэропорта был разработан в рамках выполнения программы по модернизации региональных аэропортов и в настоящее время уже заканчивается государственная экспертиза проекта, и реконструкция Винницкого международного аэропорта начнется уже в ближайшее время.

«Мы планируем до конца этого года запустить первый рейс», — отметил он.

В первую очередь проекта реконструкции входит: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение, радиотехническое и метеорологическое оборудование, кабельная сеть и инженерные сети электроснабжения и связи.

«Это позволит нам получить современный, максимально оптимизированный международный комплекс. Проект поделен на две очереди, что позволит после введения в эксплуатацию уже первой очереди получить полностью рабочий аэродромный комплекс, который сможет принимать все типы авиасудов класса „В“, „C“ и, частично, „D“ (767-200, 767-300)», — подчеркнул Божко.

По его словам, это позволит увеличить количество обслуживаемых пассажиров. Также он отметил большой потенциал аэропорта «Винница» по грузовым отправлениям.

По словам Н.Божко, радиооборудование и средства радионавигации будет поставлены за счет Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух»).

Как сообщалось, в конце 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал трехсторонний меморандум с главой Винницкой областной государственной администрации Валерием Коровием и городским головой Винницы Сергеем Моргуновым об основных принципах совместного использования аэродрома «Винница».

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Винницкий аэропорт построен в 1983 году. В августе 1997 года аэропорт был включен в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. С 1999 по 2008 год аэропорт принимал лишь чартерные рейсы. С 2013 года из аэропорта начала осуществлять регулярные рейсы авиакомпания «Мотор-Сич», с 2014 — авиакомпания Yanair, с 2016 года — авиакомпания МАУ.

Винница, аэропорт
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Вторник, 5 февраля 2019
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