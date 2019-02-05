Порошенко вступился за Супрун

Президент Украины Петр Порошенко вступился за и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которой во вторник суд Киева запретил исполнять свои обязанности.
«Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины», — сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.
Он также подчеркнул, что Уляна Супрун является гражданкой Украины.
«Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка».
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.
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