Испания начала расследование в отношении Amazon и Apple

Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам.

В заявлении CNMC, выдержки из которого приводит издание The Wall Street Journal, говорится, что ведомство возбудило дисциплинарное производство в отношении компаний в связи с предполагаемым антиконкурентным поведением, которое включает в себя торговые ограничения на веб-сайте Amazon в Испании для розничных продаж товаров Apple третьими лицами и некоторую рекламу конкурирующей продукции Apple.

«Расследуемое поведение может ограничивать конкуренцию в области продажи электронной продукции через интернет и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам посредством онлайн-платформ в Испании», — говорится в заявлении CNMC.

Расследование планируется завершить в течение 18 месяцев.