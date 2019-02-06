НАПК нашла в декларации нардепа Дубневича недостоверные данные

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции (НАПК) проверило декларацию за 2016 год (исправленную) народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Богдана Дубневича и обнаружило внесение недостоверных данных.
Как сообщается на сайте НАПК, проверка декларации была осуществлена на основании соответствующих обращений.
«Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, предоставленной Богданом Дубневичем. Соответственно — составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)», — говорится в сообщении.
В то же время, информация, изложенная в обращении по декларациям (за 2015 и 2016 годы), поданным народным депутатом Павлом Ризаненко (фракция «Блок Петра Порошенко»), не была подтверждена в ходе проверки Нацаентством.
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