Тимошенко планирует с помощью Шлапак устроить массовую скупку голосов в Киеве, - блогер

Лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко решила «поправить» свой падающий рейтинг с помощью одиозной соратницы экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Аллы Шлапак. Такую информацию в своем Facebook опубликовал блогер Глеб Ляшенко, передает телеканал Newsone.
«Юлия Владимировна пробивает очередное дно. Уже, казалось бы, некуда, а она таки умудряется. К команде Тимошенко примкнула одиозная Алла Шлапак, снискавшая дурную славу еще при Черновецком. Изобретательная соратница бывшего киевского мэра курировала проведение сомнительных акций, руководила „активистами“, раздавала продуктовые наборы в фирменных кульках. В народе эти акции запомнились как „голоса за гречку“. Устраивала их лично Шлапак», — подчеркнул блогер.
Он также задался вопросом, зачем вдруг одной из претендентов на пост президента Украины потребовалось прибегать к услугам столь одиозной персоны.
«Зачем Юлии Владимировне такая соратница? Если верить последним опросам, рейтинг Тимошенко замер на месте, и особенно остро проблема проявляется в Киеве. Очевидно, единственный шанс поправить своё положение — массовая скупка голосов бабушек. Алла Шлапак — главный эксперт по киевским бабушкам. Обещала помочь», — констатировал Глеб Ляшенко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016