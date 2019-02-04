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В команде Тимошенко Шлапак будет заниматься скупкой голосов бабушек, как и при Черновецком, – СМИ

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В команде Тимошенко Шлапак будет заниматься скупкой голосов бабушек, как и при Черновецком, – СМИ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко взяла к себе в команду Аллу Шлапак – известную «дерибанщицу» времен президента Виктора Януковича и мэра Киева Леонида Черновецкого – чтобы организовать массовую скупку голосов на выборах президента. Об этом сообщает «Голос.ua». 

«В СМИ и социальных сетях сейчас открыто пишут, что Шлапак возглавила киевское отделение «Батькивщины», публикуют ее общие фото с Юлией Тимошенко. Да и в принципе обсуждают этот поступок уже как свершившийся факт», – пишет издание.

По данным издания, сама Алла Васильевна также не скрывает «внезапно» нахлынувших на нее теплых чувств к Юлии Владимировне, о чем открыто пишет в своем Facebook. Впрочем, не менее откровенно о связи двух дам говорит и то, что Шлапак регулярно посещает мероприятия, проводимые лидером «Батькивщины».

Авторы напоминают наиболее яркие моменты биографии депутата. Так, в большую политику Алла Шлапак попала через фирму Вячеслава Супруненко, зятя Леонида Черновецкого. А после вынужденно эмиграции Черновецкого в Грузию, Шлапак быстро «сдружилась» с Партией регионов.

«Да так, что ей даже доверяли курировать проведение массовых акций, в том числе руководить «титушками». В 2010 году Алла активно агитировала за Януковича, пользуясь оставшейся у нее базой «бабушек Черновецкого». Кстати, на каждых выборах Шлапак открыто раздавала продуктовые наборы в брендированных кулечках, называя их скромным словом «подарок». Киевлянам же эти акции известны под названием «подкуп за гречку». Таким образом и при Черновецком, и при Януковиче основой «специализацией» нашей героини стала массовая скупка голосов», – напоминают журналисты.

Впрочем, после Майдана Алла Шлапак не убежала в Москву, как многие другие, а вновь сумела приспособиться к ситуации и стать депутатом Киевсовета от фракции «Еднисть». Что не помешало ей сблизиться с лидером «Батькивщины».

«Согласно последним опросам, рейтинг главы «Батькивщины» сильно пробуксовывает, в то время как ее конкуренты набирают обороты. И особенно остро эта тенденция проявляется в Киеве. Очевидно, что единственный шанс для Юлии Владимировны поправить свое положение – массовая скупка голосов бабушек. Тех самых бабушек, которые сегодня так любят Юлию Владимировну, но еще вчера поголовно поддерживали Леонида Черновецкого. Тех самых бабушек, которых Алла Шлапак покупала гречкой для своего бывшего шефа. И чьи списки любовно приберегла до сегодняшнего дня», – подчеркивают авторы.

По их информации, именно для «обработки» бабушек была создана специальная общественная организация Центр защиты киевлян, которая формально не связана с «Батькивщиной».

«Абсолютно очевидно, что Юлия Владимировна вместе с Аллой Васильевной готовятся очень активно «поработать» с бабушками в Киеве. Впрочем, время покажет, пойдет ли в итоге «Батькивщина» на массовую скупку голосов. Одно понятно: такие люди, как Алла Шлапак, нужны для «грязных» игр. И в любом случае, тот факт, что Юлия Тимошенко приняла в команду такого человека, является предательством тех, кто проливал кровь в борьбе с бандой Януковича и Черновецкого», – резюмируется в статье.

Юлия Тимошенко, Алла Шлапак
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