Луценко хочет сажать за контрабанду сигарет, добычу песка и янтаря

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступает за криминализацию контрабанды подакцизных товаров и незаконную добычу песка и янтаря.
«Я считаю, что необходимо вернуться к закону об уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров», — сказал генпрокурор в среду в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, передает Интерфакс-Украина.
Также, по словам Луценко, необходимо криминализировать правонарушения, связанные с незаконной добычей песка и янтаря.
«Эта деятельность должна быть криминализирована, а орудие (деятельности — Ред.) — конфискованы», — сказал генпрокурор.
Кроме того в ходе своего выступления на комитете он обратил внимание на деятельность правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и упрекнул антикоррупционные органы в недостаточно эффективной работе в этом направлении. «Отсутствие аудита и публичного ответа (НАБУ — Ред.) позволяет дезинформировать общество», — считает Луценко.
Также генпрокурор выразил мнение о необходимости увеличения количества следователей МВД и судей для эффективного расследования преступлений. «Если мы действительно хотим навести порядок в стране, нам необходимо увеличить количество следователей и судей», — сказал он.
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