Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшей перспективе Киев начнет поднимать вопрос о смягчении визового режима с Великобританией.

В интервью программе «Голос Америки» Павел Климкин отметил, что визовые требования Великобритании к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

«Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но, тем не менее, этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся», — сказал глава МИД Украины.

Вместе с тем, по словам министра, процесс «Брекзит» не создает благоприятных условий для смягчения визового режима.

«Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия о „Брекзите“ была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии», — сказал Климкин, указывая на нежелание британских политиков вести разговоры об облегчении въезда иностранцев в Великобританию.

Министр высказал мнение, что возможность установления более мягкого визового режима между Великобританией и Украиной была потеряна «много лет назад..., когда эта миграционная проблема еще была не такая серьезная для британцев».