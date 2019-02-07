Войти
Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией
дружба народов
Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией
Луценко хочет сажать за контрабанду сигарет, добычу песка и янтаря
инициатива
Луценко хочет сажать за контрабанду сигарет, добычу песка и янтаря

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией

797
Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшей перспективе Киев начнет поднимать вопрос о смягчении визового режима с Великобританией.

В интервью программе «Голос Америки» Павел Климкин отметил, что визовые требования Великобритании к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

«Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но, тем не менее, этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся», — сказал глава МИД Украины.

Вместе с тем, по словам министра, процесс «Брекзит» не создает благоприятных условий для смягчения визового режима.

«Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия о „Брекзите“ была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии», — сказал Климкин, указывая на нежелание британских политиков вести разговоры об облегчении въезда иностранцев в Великобританию.

Читайте также: Трамп требовал $20 млн за название своим именем башни в Москве

Министр высказал мнение, что возможность установления более мягкого визового режима между Великобританией и Украиной была потеряна «много лет назад..., когда эта миграционная проблема еще была не такая серьезная для британцев».

Великобритания, визовый режим, Павел Климкин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 7 февраля 2019
Среда, 6 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016