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Украина и Великобритания договорились работать над облегчением визовых условий

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Украина и Великобритания договорились работать над облегчением визовых условий

В «Договоре о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве», подписанном в четверг президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий, сообщили в украинском МИД.

«Документ придает стратегический характер и определяет основные направления развития украинско-британских отношений. Новый формат отношений будет реализовываться через два ключевых механизма — Диалог стратегического партнерства и Торговый комитет. В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Также в документе указывается, что британская сторона будет оставаться надежным партнером Украины в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Две страны будут координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях.

Соглашение уделяет отдельное подробное внимание дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Украинская и британская стороны договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подчеркнули в МИД.

Отдельное приложение к соглашению составляет «Протокол о взаимной административной помощи в таможенной сфере» — документ, который определяет параметры взаимодействия таможенных органов Украины и Великобритании в сфере противодействия мошенничеству, контрабанде и другим правонарушениям во время трансграничного перемещения грузов. Соглашение фиксирует намерение трехстороннего подхода к определению правил происхождения товаров с учетом дальнейшего хода ситуации вокруг переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем об условиях торговли после 31 декабря 2020 года.

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«У Европы есть два фланга. Есть западный фланг — это Великобритания. Есть восточный фланг — это Украина. И сегодня эти два фланга стали еще ближе друг к другу. И это значит, что сегодня Европа стала сильнее », - сказал министр иностранных дел Украины после подписания соглашения.

Великобритания, визовый режим
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Четверг, 8 октября 2020
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