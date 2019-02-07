Нацсовет оштрафовал NewsOne за «язык вражды»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО «Новости 24 часа», вещающий под логотипом «NewsOne», на 96,5 тысяч гривен за язык вражды. Соответствующее решение Нацсовет принял 7 февраля и также обязал телеканал исправить нарушения законодательства, пишет УП.
Национальный совет признал, что «NewsOne» 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года транслировал призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Мониторинг выявил признаки нарушения законодательства — и 5 октября 2018 года Нацсовет провел внеплановую проверку вещателя, которая подтвердила нарушения.
В частности, язык вражды зафиксировали в выступлениях гостей и ведущих программ «NewsOne»: Елены Лукаш, Виктора Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака.
Также Служба безопасности Украины указала Нацсовету, что отдельные программы распространяли высказывания с признаками «скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей».
К ним СБУ отнесла клише российской пропаганды: «партия войны», «партия мира», «братоубийственная война», «механизм раскола православия», «Россия защищает свои интересы», «мир не признает Россию агрессором» и т. п. Эти клише формируют искаженное представление о событиях в Украине.
Мониторинг Нацсовета показал, что в эфире отрицают присутствие российских войск на территории Украины, оправдывают действия РФ против территориальной целостности Украины, формируют представление об Украине как о субъекте агрессии против части собственной территории, о «фашизме и национал-социализме» руководства Украины и части населения и т. п.
Систематически употреблялась такая лексика: «уничтожение народа Украины», «индульгенциях на убийство», «главный агрессор на Печерских холмах», «братоубийственная война» и прочее.
По мнению Нацсовета, авторы таких высказываний «программируют к агрессивному поведению».
Независимый медиасовет 10 декабря 2018 года обнародовал вывод, в котором независимые эксперты констатировали нарушения требований ряда законов со стороны «NewsOne».
Потому Нацсовет на основании ч. 8 статьи 72 закона «О телевидении и радиовещании», взимает с компании штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что для этого вещателя составляет 96 530 гривен 25 копеек.
Также канал должен в течение 2 недель привести деятельность в соответствие с законом. В случае невыполнения этого решения регулятор может применить к лицензиату санкции.
Нацсовет отмечает, что представители ООО «Новости 24 часа» (Киев) на заседание не явились, хотя рассмотрение этого вопроса перенесли с 24 января на 7 февраля по их просьбе.
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