Регулятор оштрафовал телеканал за критику политики власти по отношению к Донбассу

Регулятор оштрафовал новостной телеканал NewsOne за высказывание одного из ведущих, заявившего об ответственности властей за конфликт на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

На основании внеплановой проверки Нацсовет постановил, что в словах ведущего канала NewsOne Руслана Коцабы содержатся признаки «призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти». По итогам проверки регулятор объявил телеканалу NewsOne предупреждение и оштрафовал его на сумму в 105 тыс. 625,50 гривен.

Регулятор приводит высказывания телеведущего Руслана Коцабы, сделанные в эфире NewsOne 5 ноября 2019 года, которые стали поводом для санкций. «господин Зеленский, как в свое время Петр Порошенко, как мантру повторяет: „Мир, мир в Донбассе“, но война продолжается, — сказал в эфире ведущий NewsOne. — Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а затем всем нам, украинцам».

«Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации», — говорится в решении Национального совета по телевидению и радиовещанию.