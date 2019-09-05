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Нацсовет по ТВ просит суд аннулировать лицензию NewsOne

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Нацсовет по ТВ просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензии телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») и перенес рассмотрение вопроса по «112 Украина» на следующее заседание.

«Мы подчеркиваем, что Нацсовет никоим образом не закрывает канал и не отбирает лицензии. Мы обращаемся в суд, чтобы тот своим решением утвердил этот очень сложный вопрос. И это также означает, что канал от сегодняшнего дня не останавливает вещание. Он работает, никто не лишается работы и не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос», — сказала замглавы регулятора Ольга Герасимьюк на заседании Нацсовета в четверг.

В свою очередь, член Нацсовета Уляна Фещук подчеркнула: это максимальная санкция со стороны Нацсовет.

«Подытоживаю: признано разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ТОВ „Новости 24 часа“ в период с 6 июня по 8 июля 2019 года. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», — заявила Герасимьюк.

Это решение Нацсовет принял единогласно.

В то же время рассмотрение вопроса об итогах внеплановой проверки телеканалов, вещающих под логотипом «112 Украина», решено перенести на следующее заседание.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в конце июля 2019 года в ходе внеплановой проверки NewsOne зафиксировал нарушения в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом «Россия 1».

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Телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne собирались 12 июля провести двухчасовой телемост «Надо поговорить».

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом «Россия 1». Согласно заявлению, это решение принято «из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».

NewsOne, Нацсовет по ТВ
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Четверг, 5 сентября 2019
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