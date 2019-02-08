Нацбанк ожидает снижения темпов роста реальных зарплат украинцев

Реальные зарплаты в Украине вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка за январь 2019 года.
«Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (с около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и за счет снижения темпов конвергенции зарплат», — говорится в отчете.
По мнению представителей Нацбанка, все еще высокий уровень безработицы (8,5 — 8,7%) на прогнозном горизонте будет обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.
«Замедление миграционных процессов и выравнивание диспропорций на рынке труда будут снижать давление на рост заработных плат», — считают в НБУ.
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