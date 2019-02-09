Пограничники пожаловались, что украинцев без причины массово не пускают в РФ

В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию России представители Пограничной службы ФСБ РФ.
Как сообщает Госпогранслужба, только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», находящийся напротив украинского «Гоптовка» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.
«Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как „Toyota-Prado“, „Volkswagen- Passat“ и другие», — говорится в сообщении.
«Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию», — добавляют украинские пограничники.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украины по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, «поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами».
Отметим, что по данным самой Госпогранслужбы в январе она не пустила в Украину более 900 россиян.
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